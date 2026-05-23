Konya'da kurban kesim noktaları açıklandı

Belirlenen bu alanlar, kurban ibadetinin sağlıklı, hijyenik ve mevzuata uygun koşullarda yerine getirilmesi amacıyla hazırlandı.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde belirlenen 13 farklı noktada kurban kesimine izin verilmesinin ardından, bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye; Çevre Koruma ve Kontrol, Zabıta, Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlükleri başta olmak üzere ilgili tüm birimleriyle bayram süresince sahada aktif olarak görev yapacak.

Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmesi amacıyla kurban kesim alanlarında gerekli hazırlıklar tamamlandı. Bayram boyunca kesim noktalarında düzenli temizlik ve dezenfekte çalışmaları titizlikle sürdürülecek. Ayrıca mezarlıklarda da ziyaretler için temiz, düzenli ve huzurlu bir ortam oluşturuldu. Vatandaşlar bayram süresince talep, öneri ve şikayetlerini 0332 350 13 13 numaralı telefondan Karatay Belediyesi’ne iletebilecek.

13 NOKTADA KURBAN KESİM ALANI BELİRLENDİ

Karatay Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların hijyenik ve sağlıklı koşullarda kesilebilmesi için ilçe genelinde gerekli düzenlemeleri tamamladı. Bu doğrultuda Karatay’da 13 ayrı noktada kurban kesimine izin verildi.

Vatandaşların ibadetlerini güvenli ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla oluşturulan kesim alanları şu şekilde sıralandı: Büyüksinan Pazar Yeri, Çatalhöyük Pazar Yeri, Çimenlik Pazar Yeri, İstiklal Pazar Yeri, Kalenderhane Pazar Yeri, Karaaslan Üzümcü Pazar Yeri, Karkent Pazar Yeri, Karşehir Pazar Yeri, Ahmet Dede Semt Pazarı Yeri, Küçük Kumköprü Pazar Yeri, Sedirler Pazar Yeri, Selim Sultan Pazar Yeri ve Ulurmuk Pazar Yeri.