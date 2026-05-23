Konya'da bayramda nelerin ücretsiz olacağı belli oldu

Hayvan pazarında bayramın ikinci gününe kadar ücretsiz kurbanlık muayenesi yapılacak, Alo 153 üzerinden et muayenesi hizmeti verilecek ve mezarlıklar ziyarete hazırlandı.

Yeni Hayvan Pazarı'na Kaşınhanı'dan, Selçuklu Kurban Satış Yeri'ne ise Bosna Hersek Hareket Merkezi'nden 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz aktarma seferleri düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ilk günü toplu ulaşımı ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli yaparken, tüm otoparklar arefe ve bayram boyunca ücretsiz olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da Kurban Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

YENİ HAYVAN PAZARI VE SELÇUKLU KURBAN SATIŞ YERİ İÇİN AKTARMA SEFERLERİ BASLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi, Boruktolu Mahallesi’ndeki yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen Konyalılar için toplu ulaşımda aktarma seferleri başlattı. Yeni Hayvan Pazarı’na ulaşmak isteyen yolcular; 26, 91, 93 nolu hatlar ile Kaşınhanı Otobüs Hareket Noktası’na (Kaşınhanı Son Durak) gelerek, bu duraktan 09.00-19.00 arası her saat başı hareket edecek ücretsiz aktarma seferlerini kullanabilecek.

Selçuklu Belediyesi’nin Aliya İzzetbegoviç Caddesi üzerinde kurduğu Kurban Satış Yeri’ne gitmek isteyenler için de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz aktarma seferleri başlatıldı. Bosna Hersek Hareket Merkezi’nden kalkan transfer hattı; otobüsle Bosna Herkes Hareket Merkezi’ne; tramvayla Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi’ne gelen yolcuları 09.00-19.00 arası her saat başı alarak Selçuklu Kurban Satış Yeri’ne ulaştırıyor.

Meram Belediyesi’nin İmamı Azam Caddesi üzerindeki kurban satış yerine gitmek isteyen Konyalılar da Alaaddin duraklarından geçen 93 nolu hat ile istedikleri noktaya ulaşabiliyor.

ULAŞIM BAYRAMIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ, DİĞER GÜNLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Konyalıların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçları; bayramın ilk günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli olacak. Bayramda toplu ulaşım araçları pazar tarifesinde hizmet verecek.

OTOPARKLAR AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

ÜCRETSİZ KURBANLIK VE ET MUAYENESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda veteriner hekimler tarafından bayramın ikinci gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilecek. Bayram boyunca vatandaşların hastalığından şüphe ettikleri kurban etleriyle ilgili nöbetçi veteriner hekimler ücretsiz et muayenesi hizmeti verecek. Vatandaşlar, nöbetçi veteriner hekimlere Alo 153 üzerinden ulaşabilecek. Büyükşehir, bayram öncesi hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde kurban ve hijyen eğitimlerini sürdürüyor.

MEZARLIKLAR BAYRAM ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

İTFAİYE NÖBETTE

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki merkezlerinde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecek.

ZABITA BAYRAMDA DA MESAİYE DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Kurban Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikâyetler için 205 50 15 no’lu telefon aranabilecek.

KOSKİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.

AKOM HER DAİM HAZIR

Büyükşehir, bayram süresince yoğun yağış veya olası afet durumlarına karşı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) üzerinden anlık müdahalede bulunacak. İlçe belediyeleriyle ve diğer kurumlarla koordinasyon halinde müdahaleler yapılacak.

Bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi de görev başında olacak.

Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikâyetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.