Konya'da havalar ısındı, bu tehlikeye dikkat

Konya ve Türkiye genelinde mayıs yağışları devam ediyor olsa da havaların ısınmaya başladığı şu günlerde doğayla temas arttı. Sağlık uzmanları havaların ısınmasıyla beraber kene ısırıklarının arttığını ifade ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ümmü Gülsüm Dündar
Konya’da yağışlar devam etse de hava sıcaklıkları artıyor. Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşların doğayla teması da arttı. Sağlık uzmanları yaz aylarında daha doğal alanlarda zaman geçirildiğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu. Havaların ısındığı bu günlerde kene ısırığıyla bulaşan hastalıkların arttığını belirten sağlık uzmanları, ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. 

Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı yılın bu zamanlarında gündeme gelmeye devam ediyor. Kenelerin tamamının virüs taşıyıcısı olmadığına dikkat çeken uzmanlar, ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini ifade ediyor. Konya’daki kene türlerinin genelde hastalık taşıyıcı olmadığını ifade eden sağlık uzmanları, yine de herhangi bir vaka ile karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini söyledi. 

KKKA’nın ağır bir grip gibi başladığını ve iç kanamayla devam ettiğini belirten uzmanlar, kene ısırığından sonra 2-3 gün içinde halsizlik, boğaz ağrısı, kırgınlık gibi ağır grip belirtiler görüldüğünü ifade etti. Ardından yüksek ateş, burun ve diş eti kanamaları, idrarda ve dışkıda kan gibi daha ciddi belirtilere yol açtığını belirten uzmanlar, iç organlarda da kanamaya neden olduğunu vurguladı. 

Kene ısırıklarında ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını belirten sağlık uzmanları, kenelerin yağ veya kolonya gibi maddelerle kesinlikle çıkarılmaması gerektiğini ifade ederek, en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesini gerektiğini belirtti. 

KKKA'nın henüz bir aşısının olmadığını belirten uzmanlar, hastalıkta sadece tedavi edici ilaçlar olduğunu söyledi. Ancak ilaçların bağışıklık kazandırmadığını anımsatan sağlık uzmanları, bu nedenle erken tanı çok kritik olduğuna dikkat çekerek, ısırık sonrası yüksek ateş, burun ve diş eti kanaması gibi belirtilerle karşılaşıldığında, geçmişte kene teması olmuşsa acil olarak hastaneye başvurulması gerektiğini vurguluyor. 

KENE ısırığının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, bu hastalığın insandan insana da bulaşabileceğini belirterek, solunum ve kan yoluyla bulaşan bu hastalığa karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundular. 

