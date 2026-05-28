Bayrama gelenler, Konya'da bunları yemeden gitmeyin

Şehrin en meşhur lezzetleri arasında Etli Ekmek, "Anadolu pizzası" olarak bilinen Yağ Somunu ve kuzu etli Fırın Kebabı öne çıkıyor.

Yöresel lezzetler açısından oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Konya misafirlerine adeta lezzet şöleni sunuyor. Tarifleri asırlar öncesine dayanan ve günümüzde hala damakları tatlandıran bu lezzetler Konya’nın gastronomi kültürünü dünyaya tanıtıyor. Etli ekmekten, fırun kebabına, bamya çorbasından yağ somununa kadar uzanan lezzet kuşağı Konya’nın en ünlü yemekleri arasında yer alıyor.

Yağ Somunu

Anadolu’nun pizzası olarak bilinen, hamurunun içerisine bol tereyağı ve genellikle Konya'nın meşhur küflü peyniri konarak hazırlanıyor. Ancak kıymalı, sucuklu ve bir çok çeşidiyle de hazırlanıyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan bu lezzet son yıllarda daha popüler olarak Konya’ya gelenlerin yemeden şehirden ayrılmadıkları yemekler arasında yer alıyor.

Fırın Kebabı

Konya’nın asırlık lezzetleri arasında yer alan fırın kebabı, genellikle kuzu etinden yapılıyor. Saatlerce fırında kendi yağı ve suyuyla odun ateşinde pişen kebap damaklarda ayrı bir lezzet şöleni yaşatıyor. Lokum gibi dağılan etiyle yanında közlenmiş biber domates, kuru soğan ve pide ekmeği ile servis ediliyor.

Bamya Çorbası

Yine Konya’nın yüzyıllardır süregelen lezzetleri arasında olan bamya çorbası kendine has aroması ve lezzetiyle Konya’ya gelenlerin yemeden gitmedi lezzetleri arasında yer alıyor. Kurutulmuş çiçek bamyası ve küçük kuşbaşı etlerle hazırlanan çorba limon suyuyla ekşitiliyor. Konya’da özellikler düğünlerde servis edilen bamya çorbası şehre gelenlerin vazgeçilmezi arasında yer almaya devam ediyor.

Sacarası

Konya’ya has olan bu lezzette, İncecik açılan yufkaların arasına bol Antep fıstığı konularak saç üzerinde pişirilerek yapılıyor. Sıcak servis edilen bu Konya tatlısı, üzerine eklenen kaymak ile misafirlere lezzet şöleni yaşatıyor.

Etli Ekmek

İncecik açılan etli ekmek hamuru, zırhtan geçirilen kuzu-dana karışımı eti ve özel fırın ateşiyle hazırlanarak, Konya mutfağının en meşhur lezzetleri arasında yer alıyor. Yüzyıllardır Konya’nın vazgeçilmez lezzetleri arasında olan etli ekmek, ulusal ve uluslararası üne sahip. Taş fırınlarda hazırlanarak sofralara gelen bu Konya lezzetini şehre uğrayanlar yemeden ayrılmıyor.