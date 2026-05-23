Konya'da Fatih Konuk dualarla defnedildi

Fatih Konuk’un ani vefatı ailesi ile sevenlerinde derin üzüntüye yol açarken, baba Recep Konuk "tarif edilemeyecek bir üzüntü içindeyiz" dedi.

PANKOBİRLİK ile Konya Şeker’in eski Başkanı ve 26. Dönem Karaman Milletvekili Recep Konuk’un oğlu Fatih Konuk, son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazeye çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve vatandaş katıldı. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi başta olmak üzere kentte derin bir üzüntüye yol açtı. Merhum için Çumra ilçesine bağlı Türkmencamili Mahallesi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Konuk’un naaşı, mahalle mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.

Cenazeye Konya’dan çok sayıda siyasetçi, iş dünyası temsilcisi, tarım sektörü mensupları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, acılı aileyi bu zor günlerinde yalnız bırakmadı; törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Baba Recep Konuk, yaşadığı acıyı kısa bir açıklamayla ifade ederken, “Oğlum Fatih’i kaybettik, tarif edilemeyecek bir üzüntü içindeyiz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Cenaze törenine tarım camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, akademisyenler, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.