Konya'da bugün kimler vefat etti? 23 Mayıs Cumartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 23 Mayıs Cumartesi günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
HACI ALİ GÜNENC
YAZIR MEZARLIĞI
FADİME BİTER
HOCACİHAN MEZARLIĞI
MEVLÜT AK
YAZIR MEZARLIĞI
KADRİYE CAMGÖZ
ANASULTAN MEZARLIĞI
MUSTAFA YAVUZ
YAZIR MEZARLIĞI
ÖMER KARAKAYA
ÜÇLER MEZARLIĞI
MUSTAFA KOZAN
KARAKEMAL MEZARLIĞI
MEHMET HASİP ARİS
ELMACI MEZARLIĞI
MEHMET YUSUF KORUCU
HOCACİHAN MEZARLIĞI
MEHMET ÇİMEN
ULUIRMAK MEZARLIĞI
ŞERAFETTİN SÖNMEZER
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
İSRAFİL ŞİMŞEK
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
HASAN AÇIK
İSTİKLAL MEZARLIĞI