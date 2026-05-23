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Konya'da bugün kimler vefat etti? 23 Mayıs Cumartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 23 Mayıs Cumartesi günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 23 Mayıs Cumartesi günü
Şerife KayaEditör
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Şerife Kaya

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