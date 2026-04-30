Konya'da düzensiz göçle mücadele sürüyor

Konya'da bulunan yabancılarla ilgili yapılan iş ve işlemler, düzensiz göç ile etkin mücadeleye devam edilmesi, toplumsal uyum, eğitim ve yapılacak diğer çalışmaların ele alındığı ve koordinasyon gerektiren hususların görüşüldüğü İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı, Valim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yabancılara yönelik güncel istatistiki verilere ilişkin sunumun ardından göç alanıyla ilgili kurumlar arası koordinasyon ve değerlendirmelerin yapılması ile son buldu.



DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Valim İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ereğli Kaymakamı Murat Eren, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, rektör yardımcıları, İl Göç İdaresi Müdürü Orhan Veli Sarı, ilgili kurum müdürleri ve kurul üyeleri katılım sağladı.