  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 4 Haziran Perşembe günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 4 Haziran Perşembe günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 4 Haziran Perşembe günü 8 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 4 Haziran Perşembe günü
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

HÜSEYİN TOPAL
ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET CENGİZ
ELMACI MEZARLIĞI

MEVRUDİYE KUYUCU
YAZIR MEZARLIĞI

ALİ ASLAN
ÜÇLER MEZARLIĞI

MERAL KOÇAK
MUSALLA MEZARLIĞI

SERDAR HÜSEYİN ARICAN
MUSALLA MEZARLIĞI

MERVE KURTALİ
ARAPLAR MEZARLIĞI

ZAHİDE TANOĞLU
ÜÇLER MEZARLIĞI

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konyaspor hangi mevkilere transfer yapacak?
Konyaspor hangi mevkilere transfer yapacak?
Konya'dan İstanbul'a kritik görev!
Konya’dan İstanbul’a kritik görev!
Başkan Altay, miniklerin bisiklet heyecanına ortak oldu
Başkan Altay, miniklerin bisiklet heyecanına ortak oldu
Konya'da kavşak faciası!
Konya'da kavşak faciası!
Selçuk Üniversitesinden Konyalı çocuklara müjde
Selçuk Üniversitesinden Konyalı çocuklara müjde
Konya'daki defilede mimari yapılar podyumda sergilendi
Konya’daki defilede mimari yapılar podyumda sergilendi