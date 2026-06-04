Konya'da bugün kimler vefat etti? 4 Haziran Perşembe günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 4 Haziran Perşembe günü 8 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
HÜSEYİN TOPAL
ÜÇLER MEZARLIĞI
AHMET CENGİZ
ELMACI MEZARLIĞI
MEVRUDİYE KUYUCU
YAZIR MEZARLIĞI
ALİ ASLAN
ÜÇLER MEZARLIĞI
MERAL KOÇAK
MUSALLA MEZARLIĞI
SERDAR HÜSEYİN ARICAN
MUSALLA MEZARLIĞI
MERVE KURTALİ
ARAPLAR MEZARLIĞI
ZAHİDE TANOĞLU
ÜÇLER MEZARLIĞI