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Konya'da bugün kimler vefat etti? 29 Nisan Çarşamba günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 29 Nisan Çarşamba günü 17 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 29 Nisan Çarşamba günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. İSMAİL AYZIT
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  2. ZEKİ PEKÇALIŞKAN
    TEKKE MEZARLIĞI
     
  3. HAKAN AKYAMAÇ
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  4. SAİT KADİR ÇAKAN
    HARMANCIK MEZARLIĞI
     
  5. ÜLKÜ ERİŞ
     ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  6. MÜSLİME BAĞCI
     KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
     
  7. HAYATİ BAĞCI
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  8.  AHMET KAYA
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  9. NEDİM VURAL
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  10. ALİYE ALTIN
     YAZIR MEZARLIĞI
     
  11. AYŞE AKÇA
     YAZIR MEZARLIĞI
     
  12. ZEYNEP NAS
     HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  13.  SALAH ELDIN EL CUMA
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
     
  14. HASAN KÜÇÜKÇİFCİ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  15. TAHİRE ERKILINÇ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  16.  AHMET PEKKESİCİ
     MUSALLA MEZARLIĞI
     
  17. BEBEK GÜNEY
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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