Konya'da bugün kimler vefat etti? 29 Nisan Çarşamba günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 29 Nisan Çarşamba günü 17 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- İSMAİL AYZIT
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- ZEKİ PEKÇALIŞKAN
TEKKE MEZARLIĞI
- HAKAN AKYAMAÇ
MUSALLA MEZARLIĞI
- SAİT KADİR ÇAKAN
HARMANCIK MEZARLIĞI
- ÜLKÜ ERİŞ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- MÜSLİME BAĞCI
KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
- HAYATİ BAĞCI
ÜÇLER MEZARLIĞI
- AHMET KAYA
YAZIR MEZARLIĞI
- NEDİM VURAL
YAZIR MEZARLIĞI
- ALİYE ALTIN
YAZIR MEZARLIĞI
- AYŞE AKÇA
YAZIR MEZARLIĞI
- ZEYNEP NAS
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- SALAH ELDIN EL CUMA
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
- HASAN KÜÇÜKÇİFCİ
YAZIR MEZARLIĞI
- TAHİRE ERKILINÇ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- AHMET PEKKESİCİ
MUSALLA MEZARLIĞI
- BEBEK GÜNEY
HOCACİHAN MEZARLIĞI