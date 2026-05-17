Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 17 Mayıs Pazar günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 17 Mayıs Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇELİK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ NO:18A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ YENİ ACİL YANI, NUMUNE HASTANESİ KANTİN KARŞISI)
235 30 40
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
PALMİYE ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:7D SELÇUKLU
(ŞEKER OKALİ ARKASI ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ KARŞISI)
503 42 99
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ZİRVE ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123C SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI)
503 29 12
4. BÖLGE (MERAM)
SEVİNÇHAN ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:178B MERAM
(MERAM DEVLET HASTANESİ(ESKİ SSK)KARŞISI-ÇITIR SİMİT YANI)
0551 256 18 07
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
TARÇIN ECZANESİ
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÖZDE CADDESİ NO:41G SELÇUKLU
(ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)
0551 992 90 20
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KORKMAZ ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:39D MERAM
(KONYA LİSESİ KARŞISI, ZAFER ADESE ÇAPRAZI)
350 44 48
7. BÖLGE (KARATAY)
GÜMÜŞ ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2C KARATAY
(KARŞEHİR HALI SAHA YANI, 37 NOLU ASM KARŞISI)
355 02 20
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
FİLİZ ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE CADDESİ NO:99A-B SELÇUKLU
(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
261 10 30
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MÜGE ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ 5I SELÇUKLU
(SELÇUKLU İKİZ KULELER ARKASI, ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ BİNASI)
353 61 10
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ORGANİK ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:16F SELÇUKLU
(İSABET OKULLARI KARŞISI, MELİKE CİHAN KIZ YURDU İLERİSİ)
0501 323 30 27
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
EFE ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK IHLAMUR KONUTLARI NO:17F SELÇUKLU
(23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI - MTA YANI)
255 52 19
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖZİPEK ECZANESİ
ALAKOVA MAHALLESİ 15513. SOKAK NO:22B MERAM
(45 NOLU ASM KARŞISI, YENİ MERAM SANAYİ İLERİSİ)
375 03 65