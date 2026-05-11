Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 11 Mayıs Pazartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 11 Mayıs Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
TANYELİ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:35A-C SELÇUKLU
(ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
0332 350 23 13
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
BOTANİK ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ NO:36A SELÇUKLU
(A.KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI, ELMAS KURAN KURSU YAKINI)
0332 408 39 38
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
AYDOĞMUŞ ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİR ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1G SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI, ACİL ÇIKIŞ YAKINI)
0332 502 78 70
4. BÖLGE (MERAM)
RÜMEYSA ECZANESİ
AŞKAN MH. HALİL ÇAVUŞ SK. NO:7A MERAM
(İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARKASI)
0536 614 19 95
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
MEDİFARMA ECZANESİ
MUSALLABAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:56-58 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ YANI)
0332 251 22 99
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
EYÜP ÇINAR ECZANESİ
SAHİBİATA MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ MELEK ÖZDEMİR SİTESİ NO:9A-9B MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI, AKADEMİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 350 45 40
7. BÖLGE (KARATAY)
MERVE ÜNAL ECZANESİ
İSTİKLAL MH. ŞEHİT FEVZİ ALTINAYAK CADDESİ A BLOK NO:6AK SELÇUKLU
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
0533 145 53 43
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
TÜRKMEN ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:90 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ (DR ALİ KEMAL BELVİRANLI) KADIN HASTALIKLARI VE ÇOCUK HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI)
0332 238 61 97
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
BEYZA ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOSTELİ CADDESİ SELÇUKLU PARK İŞ MERKEZİ NO:54C SELÇUKLU
(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ YANI)
0332 248 98 98
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
METROPOL ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ŞENOCAK SOKAK NO:11F SELÇUKLU
(REAL AVM ARKASI)
0332 265 01 31
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ZEYNEP ÖZDEMİR ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ BÜYÜK HİZMET CADDESİ NO:37L SELÇUKLU
(KIVILCIM KIZ YURDU ALTI)
0332 241 41 33
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
BARAN ECZANESİ
ULUĞBEY MAHALLESİ BOZDEMİR SOKAK B BLOK NO:25C MERAM
(MERAM HADİMİ GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZİ VE 53 NOLU ERTUĞRULGAZİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI)
0332 302 56 24