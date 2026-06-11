Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 11 Haziran Perşembe günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 11 Haziran Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
NİŞANTAŞI ECZANESİ
NİŞANTAŞI MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER TAŞER SOKAK NO:15B 15A SELÇUKLU
(HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ ARKASI DEMİRYOLU CD. ÜZERİ)
321 61 11
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
İLKNUR ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:6F SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ KARŞISI)
257 06 66
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
YAŞAM ECZANESİ
YAKA MAHALLESİ AŞİREFENDİ SOKAK NO:10E YAKA MAHALLESİ ENES SOKAK NO:9D MERAM
(ESKİ MERAM TIP FAKÜLTESİ OTOPARKI KARŞISI)
323 03 30
4. BÖLGE (MERAM)
HANIMELİ ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:10C MERAM
(25 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0552 353 75 30)
323 75 30
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
ENNTEPE ECZANESİ
KALENDERHANE MAH. ANKARA CAD. NO:70A ENNTEPE MALL OFFİCE KARATAY
(ENNTEPE AVM)
503 63 77
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞAKALAK ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ SAİTPAŞA CADDESİ NO:9C MERAM
(ÖZEL ANIT HASTANESİ YANI-MUHACİR PAZARI CİVARI)
350 53 46
7. BÖLGE (KARATAY)
CADDE ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ ASLANLI KIŞLA CADDESİ NO:247 C KARATAY
(KARATAY ÜNİVERSİTESİ CİVARI, TRAMVAY YOLU ÜZERİ)
355 53 32
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
HALK ECZANESİ
MEHMET AKİF MAHALLESİ HADİMİ CADDESİ SELSEBİL SOKAK NO:10A SELÇUKLU
(ÖZALKENT 22 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
245 93 92
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
POLEN ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57B SELÇUKLU
(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ, 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, FORUM CENTER AVM)
503 59 92
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ADAPARK ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BEYHEKİM CADDESİ NO:60 SELÇUKLU
(BEYHEKİM CADDESİ ÜZERİ, ADAPARK KONAKLARI ÖNÜ)
502 44 99
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALSANCAK ECZANESİ
HOROZLUHAN MAHALLESİ DR. SADIK AHMET CADDESİ NO:98N SELÇUKLU
(NOVADA AVM ÇAPRAZI, KYK YURTLARI ÖNÜ, ALSANCAK PRİME AVM)
502 75 65
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ZÜLAL ECZANESİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT GÖKSEL DOĞAN CD. NO:21C MERAM
(MERAM BELEDİYESİ ARKASI TEMAŞEHİR SİTESİ ALTI)
502 45 59