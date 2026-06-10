Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 10 Haziran Çarşamba günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 10 Haziran Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
SAĞLIK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:25B SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ANA GİRİŞ POLİKLİNİKLER KARŞISI)
351 63 51
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÜLKÜ TOY ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:7C SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ KARŞISI)
501 05 00
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
YENİ SAĞLIK ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:242B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
323 10 60
4. BÖLGE (MERAM)
ESER ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:32G-32F MERAM
(ESKİ SSK MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. ACİL KAPISI KARŞ.)
323 44 24
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
AYGÜL ECZANESİ
NAKİPOĞLU MAHALLESİ HACI HASANBAŞI CADDESİ NO:19B KARATAY
(ŞEHİT DOKTOR EKREM KARAKAYA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YANI)
503 39 04
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
AKADEMİK ECZANESİ
PİREBİ MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ NO:18A MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI-AKADEMİ HASTANESİ YANI)
350 70 77
7. BÖLGE (KARATAY)
CUMHUR ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO:54E KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
355 55 57
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
HİRA ECZANESİ
ESENLER MAH. YEDİTEPE CAD. NO:5A SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKA SOKAĞI)
0541 531 22 42
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ŞİMŞİR ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57A SELÇUKLU
(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI FORUM CENTER AVM KÖŞESİ)
0541 510 35 94
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ORGANİK ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:16F SELÇUKLU
(İSABET OKULLARI KARŞISI, MELİKE CİHAN KIZ YURDU İLERİSİ)
0501 323 30 27
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
FORUM KAMPÜS ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:248T SELÇUKLU
(SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARŞISI FORUM KAMPÜS AVM ALTI)
0555 522 11 33
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
TUĞBA SARIGÜL ECZANESİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:15B MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YANI, GAZZE CADDESİ ÜZERİ)
501 55 00