Konya Büyükşehir'de ayrılık
Sarı-siyahlılarda bir yandan kadroya yeni isimler katılırken, diğer yandan da ayrılıklar yaşanıyor
Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele edecek Konya Büyükşehir Belediyespor’da takıma yeni isimler katılırken, ayrılıklar da yaşanıyor. Sarı-siyahlı ekibin geçen sezon önemli isimlerinden olan Amerikalı oyuncu New Williams takımdan ayrıldı. Sezon boyunca performansı ile dikkat çeken Williams, Konya Büyükşehir formasıyla çıktığı 34 maçta, 702 sayıyla sezonu ligin skorer isimleri arasında üçüncü olarak tamamlamıştı. Son iki sezonu Konya Büyükşehir Belediyespor formasıyla geçiren Amerikalı oyuncu, 2026-2027 sezonunda Yunan ekiplerinden Promitheas Patras’da forma giyecek.