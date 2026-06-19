Milyonlarca genç yarın ter dökecek

Yarınki TYT'ye 2 milyon 425 bin 628, AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 ve YDT'ye toplam 203 bin 639 aday katılacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezinde yapılacak.

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS, 20-21 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.

SORU KİTAPÇIKLARI GÖNDERİLDİ

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek 2026-YKS'ye ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan 531 nakil aracı, ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı. Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu 2026-YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 254 sınav merkezinde düzenlenecek.

ADAYLARA HATIRLATMA

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

SÜRECİN SONUNDAYIZ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sürecinin sonuna yaklaştıklarını söyledi. Sınavın soru kitapçıklarının ve sınav evraklarının emniyet ve jandarma personeli eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılacağını aktaran Ersoy, YKS'nin adaylar için huzurlu, sağlıklı ve güzel bir şekilde geçmesini diledi.

Adaylara bazı uyarılarda bulunan Ersoy, “Sınav gününe ilişkin güzel bir uyku geçirmelerini, güzel bir kahvaltı yapmalarını ve stresten uzak bir şekilde çalıştıklarının ve emeklerinin tam karşılığını alacakları bir sınav hazırlığında olduğumuzu söylemek isterim. Dolayısıyla kendilerini rahat hissedeceği şekilde sınav ortamına gelmelerini isterim.

Ancak şunu da söylemek isterim ki, sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini, sınav binalarını kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. TYT oturumlarının ait olduğu sınav binasını, AYT'nin ve YDT'nin ait olduğu sınav binalarını kontrol etmelerini özellikle istirham ediyorum. Sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum.”dedi.