Konya Büyükşehir Belediyespor'lu bisikletçi Tarakçı, avantaj sahibi

147 SPORCU ETABA BAŞLADI

Dünkü tırmanış etabından sonra 147 sporcu imza atarak yarışa başladı. Sabaha karşı yağan yağmurun ıslattığı parkurun daha sonra tekrar kuruyup havanın açması ile etap başlangıcında sporcular tedirgin bir durumla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine bir genelge yayınlandı ve yarışın bazı bölümlerinde etabın sonlanacağı bilgisi verildi. Daha sonra gerçek startla yarış başladı. Islak zeminde 3 sporcu kaza yaptı. Peloton hemen ikiye bölündü.

TARAKÇI AVANTAJINI KORUYOR

Türkiye Güzellikleri mayosunun ebedi sahibi olmak isteyen Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mustafa Tarakçı 33.2'nci kilometrede gerçekleşen prim kapısını birinci geçerek Beyaz Mayo için avantaj elde etti. Rakibi ATT takımından Pomorski de ikinci geçip Tarakçı'yı takip etmeyi sürdürdü. Spor Toto takımından Kaan Özkalbim de kapıyı üçüncü geçen sporcu oldu. Tarakçı kapı geçildikten sonra görevini tamamlamış bir sporcu rahatlığı ile pelotona katıldı. 42'nci kilometre geçilirken önde bulunan beş sporcu zaman farkını 2 dakikaya çıkardı. Kaçış grubunun hız kaybetmesi nedeniyle bir ara 50 saniyeye kadar düşen fark daha sonra iyice eridi ve 70'inci kilometrede kaçış grubu ile peloton birleşti. TGA – GoTürkiye sponsorluğundaki Beyaz Mayo, Konyalı sporcumuz Mustafa Tarakçı’ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi.

TUR BUGÜN BAŞKENT'TE SONA ERECEK

Tera Holding'in de destekçileri arasında yer aldığı, 8 gün boyunca süren ve 8 etaptan oluşan 1153 kilometre uzunluğundaki 61’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün koşulacak 105.2 kilometrelik Ankara-Ankara kriteryumu ile sona erecek. Yeni şampiyonlar, takım birincileri kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle alacak. Başkent Ankara’da gerçekleşecek 105,2 kilometrelik final etabı, 11.00’de başlayacak. Günün son mücadelesi, güçlü sprinterlerin öne çıkacağı yüksek tempolu bir finişe sahne olacak. 3 Mayıs Pazar günü (bugün) koşulacak 8. etap, 105,2 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Başkent Ankara’da saat 11.00’de başlayacak etap, şehir içi geçişlerin ağırlıkta olduğu bir rotada koşulacak ve yine Ankara’da sona erecek. Ankara’nın geniş bulvarları ve akıcı şehir içi yolları üzerinde şekillenen etap, düz ve hızlı karakteriyle yüksek tempolu bir yarışa zemin hazırlıyor. Etabın ilk bölümünde yer alan Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı ile parkur boyunca konumlanan ara sprint noktaları, günün ritmini belirleyen önemli unsurlar arasında öne çıkıyor.