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Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana dev ödül

Bu yıl 665.'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dağıtılacak para ödülü belli oldu

Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana dev ödül
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Bu yıl 665.'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dağıtılacak para ödülü netleşti. Edirne Belediyesi, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödülleri açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre başpehlivanlık kategorisinde birinci olan güreşçi 1 milyon 655 bin lira ödül alacak. İkinciye 750 bin, yarı finalde elenen iki pehlivana ise 380'er bin lira verilecek. Başaltı boyunda birincilik ödülü 225 bin, büyük orta boyda 125 bin, küçük orta büyük boyda 82 bin 500, küçük orta küçük boyda ise 55 bin lira olarak belirlendi. Diğer boylarda da dereceye giren pehlivanlara çeşitli miktarlarda ödüller verilecek. En iyi peşrev ödülü ise 16 bin lira olacak. 

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