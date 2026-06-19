Bektaş: Gıda güvenliği tehlikede

Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Barış Bektaş TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, Üreticinin emeği korunmadığında gıda güvenliğinde de tehlikenin artacağını söyledi.

Bektaş: Gıda güvenliği tehlikede
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada gıda güvenliğine dikkat çekti. Barış Bektaş konuşmasının devamında çiftçinin alın terinin piyasada ve borsalarda değer kaybettiğini belirtti. 

Bektaş, devamında şu ifadelere yer verdi:

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“Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı buğday ve arpa fiyatlarının çiftçimizin beklentisinin çok altında kaldığını ifade etmiştim. Aradan çok zaman geçmedi ki Konya ovasına biçerdöver girmeden çiftçimizin alın teri piyasada ve borsalarda değer kaybetmeye başladı, hasat yaklaşırken buğdayın da arpanın da piyasadaki karşılığı geriledi. Üreticimizin umudu her geçen gün azalmaktadır. Bir tarafta mazot, gübre, ilaç ve sulama maliyetleri katlanırken, diğer tarafta ürün maliyetleri artarken fiyatlar gerilemektedir. Çiftçi ekim yaparken kazanç değil zarar hesabı yapmaktadır. Bu tablo sürdürülebilir değildir. Üreticinin emeğini koruyamayan yarının gıda güvenliğini de tehlikeye atar. Tarlada gece gündüz çalışan çiftçimiz kaderine terk edilmemeli, ürününe hak ettiği değer verilmelidir.” 

Haber Merkezi

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