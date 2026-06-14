Karapınar'da el emeği göz nuru sergi

Karapınar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Karapınar Halk Eğitimi Merkezi, KOMEK ve ASEM iş birliğinde Karapınar Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Karapınar'da el emeği göz nuru sergi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Halk eğitimi faaliyetlerinin toplumsal yaşama olan katkısını ve çeşitliliğini gözler önüne seren sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el işi ve sanat ürünleri sergilendi. El emeği, göz nuru eserler kültürel değerlerimin yaşatılmasına da önemli bir katkı sağladı.

Karapınar'da el emeği göz nuru sergi

Kulu Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı
Bu Habere de Bak
Kulu Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

Sergi hakkında yapılan açıklamada, “Serginin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, usta öğreticilerimize ve özverili kursiyerlerimize gönülden teşekkür ederiz.”denildi. 

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Karatay'da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor
Karatay’da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor
Konyalı sanayicilerden destek talebi
Konyalı sanayicilerden destek talebi
Konya'da araca gitmeden ekspertiz: 81 ilde gezen usta dönemi başladı!
Konya’da araca gitmeden ekspertiz: 81 ilde gezen usta dönemi başladı!
Konya'da milli maç heyecanı dev ekranlara yansıdı
Konya'da milli maç heyecanı dev ekranlara yansıdı