Karapınar'da el emeği göz nuru sergi

Halk eğitimi faaliyetlerinin toplumsal yaşama olan katkısını ve çeşitliliğini gözler önüne seren sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el işi ve sanat ürünleri sergilendi. El emeği, göz nuru eserler kültürel değerlerimin yaşatılmasına da önemli bir katkı sağladı.

Sergi hakkında yapılan açıklamada, “Serginin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, usta öğreticilerimize ve özverili kursiyerlerimize gönülden teşekkür ederiz.”denildi.