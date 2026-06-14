Karapınar'da el emeği göz nuru sergi
Karapınar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Karapınar Halk Eğitimi Merkezi, KOMEK ve ASEM iş birliğinde Karapınar Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Halk eğitimi faaliyetlerinin toplumsal yaşama olan katkısını ve çeşitliliğini gözler önüne seren sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el işi ve sanat ürünleri sergilendi. El emeği, göz nuru eserler kültürel değerlerimin yaşatılmasına da önemli bir katkı sağladı.
Sergi hakkında yapılan açıklamada, “Serginin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, usta öğreticilerimize ve özverili kursiyerlerimize gönülden teşekkür ederiz.”denildi.