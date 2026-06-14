Çumra milli heyecanda tek yürek oldu

Çumralı vatandaşlar milli maçta tek yürek oldu. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, vatandaşlarla beraber milli maçı izleyerek onların heyecanına ortak. Aydın yaptığı açıklamada “Çumra Belediyesi olarak Altın Park’ta gerçekleştirdiğimiz milli maç yayınında hemşehrilerimizin maç heyecanına ortak olduk.

Çay ve simit ikramı eşliğinde A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğundaki ilk maçını hep birlikte takip ederek aynı heyecanı ve aynı gururu paylaştık. Sonuç ne olursa olsun, milli takımımızın yanında olmaya ve ay-yıldızlı formamız için tek yürek olmaya devam edeceğiz. Türkiye’mize ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.”dedi.