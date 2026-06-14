Türkiye-Avustralya maçında ilkler yaşandı

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan ve ilk maçını Avustralya ile oynayan A Milli Takım, 2-0 yenildiği maçta hem kendisi, hem de rakibi ilkleri yaşadı. Avustralya’ya ilk kez mağlup olan ay-yıldızlılar, bugüne kadar turnuvanın açılış maçlarında ise bir kez kazanabildi. A Milliler, Dünya Kupası’nda ilk golü yediği 3 maçtan da mağlup ayrılırken, 2002 yarı finalinde Brezilya'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından gol atamadığı ikinci Dünya Kupası maçını Avustralya karşısında oynadı.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda geride kalan süreçte en fazla isabetli pas yapan (636) ve en yüksek topa sahip olma yüzdesi yakalayan (%72) takım oldu. İki takımın da ilkleri yaşadığı istatistikler şöyle...

*A Milli Takım, bugüne kadar Avustralya'ya rakip olduğu üçüncü maçta ilk mağlubiyetini aldı (2G-1M).

*Türkiye, büyük turnuvalar (Dünya Kupası-Avrupa Şampiyonası) tarihinde boy gösterdiği dokuz edisyonun sekizinde çıktığı ilk maçı kaybetti (1G).

*A Milli Takım, Dünya Kupası tarihinde ilk golü yediği üç maçın tamamından mağlup ayrıldı (0-2 vs Avustralya, 0-1 vs Brezilya & 2-7 vs Batı Almanya).

*Türkiye, 2002 yarı finalinde Brezilya'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından gol atamadığı ikinci Dünya Kupası maçını Avustralya karşısında oynadı.

*Avustralya karşısında 30 şut çeken Türkiye, Temmuz 2006'dan (Portekiz, 31 vs İngiltere) bu yana gol atamadığı Dünya Kupası maçında en fazla girişimde bulunan ülke oldu.

*Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda geride kalan süreçte en fazla isabetli pas yapan (636) ve en yüksek topa sahip olma yüzdesi yakalayan (%72) takım oldu. Avustralya ise turnuva tarihinde en düşük topa sahip olma yüzdesinde kaldığı maçı geride bıraktı (%28).

*Nestory Irankunda, Avustralya tarihinde Dünya Kupası golü atan en genç oyuncu oldu (20 yaş 125 gün).

*Avustralya karşısında sekiz şut çeken Arda Güler, Dünya Kupası'nda şu ana kadar en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Arda Güler ayrıca A Milli Takım tarihinde Coşkun Taş (19 yaş 61 gün; 1954) ve Feridun Buğeker'in (21 yaş 73 gün) ardından Dünya Kupası maçına çıkan en genç üçüncü oyuncu oldu (21 yaş 109 gün).

*Avustralya, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar yaş ortalaması en düşük ilk 11'i kullanan takım oldu (24.6).