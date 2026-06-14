3 Türk takımına FIFA şoku!

3 Türk takımına transfer yasağı! FIFA resmen açıkladı

3 Türk takımına FIFA şoku!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

FIFA tarafından Türk takımlarına gelen transfer yasağı cezaları sürüyor. FIFA son olarak 3 türk ekibine transfer yasağı cezası verdi. FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; 1. Lig’e düşen Kayserispor ve Antalyaspor ile 2. Lig’de yer alan Ankaragücü’ne transfer yasağı cezası verildi. Yapılan açıklamada Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Karatay'da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor
Karatay’da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor
Konyalı sanayicilerden destek talebi
Konyalı sanayicilerden destek talebi
Konya'da araca gitmeden ekspertiz: 81 ilde gezen usta dönemi başladı!
Konya’da araca gitmeden ekspertiz: 81 ilde gezen usta dönemi başladı!
Konya'da milli maç heyecanı dev ekranlara yansıdı
Konya'da milli maç heyecanı dev ekranlara yansıdı