3 Türk takımına FIFA şoku!

FIFA tarafından Türk takımlarına gelen transfer yasağı cezaları sürüyor. FIFA son olarak 3 türk ekibine transfer yasağı cezası verdi. FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; 1. Lig’e düşen Kayserispor ve Antalyaspor ile 2. Lig’de yer alan Ankaragücü’ne transfer yasağı cezası verildi. Yapılan açıklamada Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi.