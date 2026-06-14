Kötü oynamadık, daha güçlü ayağa kalkacağız

A Milli Takım’ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, Avustralya maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Konyalı futbolcu, “Aslında oyun bizim kontrolümüz altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Bunu da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk ama bunlar var futbolun içinde, yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle” dedi.

Abdülkerim Bardakcı, “Soyunma odasında herhangi bir durum yok. Tabii ki de herkes çok üzgün ama yani bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık. Herhangi bir özgüven kaybımız yok. Dediğim gibi çok iyi bir takımız. İnşallah elimizden geleni yapacağız ve iki maçı da alacağız, devam edeceğiz. Zaten beklediler ve sadece kontra atak oynadılar. Yani yapacak bir şey yok, bunlar futbolun içerisinde var. Daha güçlü ayağa kalkacağız ve yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.