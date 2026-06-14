Kulu Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı
Konya ve ilçelerinde yaz aylarının gelmesiyle haşere ile mücadele çalışmaları başladı. Bu kasamda Kulu Belediyesi ilçede vatandaşlara rahatsızlık veren haşere ile mücadele ediyor. Belediye ekipleri tarafından İlçenin merkezinde cadde ve sokaklar ilaçlanıyor.
Yaz aylarının gelmesiyle Konya ve ilçelerinde haşere ile mücadele çalışmalarına ara verilmeden devam ediyor. Kulu Belediye ekipleri ilçenin önemli merkezlerini ilaçlamaya devam ediyor. Belediye tarafından ilaçlama hakkında yapılan açıklamada, “Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçe merkezinde ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle yağışların artması ve yaz aylarında artış gösteren sinek, haşere ve zararlı canlılara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklarda düzenli ilaçlama gerçekleştirilmektedir.”ifadelerine yer verildi.