  • Haberler
  • Konya
  • Kulu Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

Kulu Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

Konya ve ilçelerinde yaz aylarının gelmesiyle haşere ile mücadele çalışmaları başladı. Bu kasamda Kulu Belediyesi ilçede vatandaşlara rahatsızlık veren haşere ile mücadele ediyor. Belediye ekipleri tarafından İlçenin merkezinde cadde ve sokaklar ilaçlanıyor.

Kulu Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle Konya ve ilçelerinde haşere ile mücadele çalışmalarına ara verilmeden devam ediyor. Kulu Belediye ekipleri ilçenin önemli merkezlerini ilaçlamaya devam ediyor. Belediye tarafından ilaçlama hakkında yapılan açıklamada, “Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçe merkezinde ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle yağışların artması ve yaz aylarında artış gösteren sinek, haşere ve zararlı canlılara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklarda düzenli ilaçlama gerçekleştirilmektedir.”ifadelerine yer verildi. 

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Karatay'da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor
Karatay’da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor
Konyalı sanayicilerden destek talebi
Konyalı sanayicilerden destek talebi
Konya'da araca gitmeden ekspertiz: 81 ilde gezen usta dönemi başladı!
Konya’da araca gitmeden ekspertiz: 81 ilde gezen usta dönemi başladı!
Konya'da milli maç heyecanı dev ekranlara yansıdı
Konya'da milli maç heyecanı dev ekranlara yansıdı