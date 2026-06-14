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Abdülkerim Bardakcı, Konya'nın gururu oldu

Konyalı milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Konyalı isim tarihe geçti

Abdülkerim Bardakcı, Konya'nın gururu oldu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konyaspor’dan Galatasaray’a transfer olan ve uzun süredir İstanbul ekibinde forma giyen milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Konya’nın gururu oldu. A Mill Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde karşılaştığı Avustralya maçında forma giyen milli futbolcu, Dünya Kupası’nda forma giyen ilk Konyalı isim oldu. İlk kez milli formayı Galatasaray’a transferinden sonra 16 Haziran 2023’te giymeye başlayan Abdülkerim, Avustralya karşısında 29. kez milli oldu. Ay-yıldızlı forma ile geç tanışmasına rağmen istikrarlı futboluyla değişmezlerden olan Abdülkerim Bardakcı’nın Avustralya maçının ilk yarısında uzaktan attığı şut direkten döndü. 

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