Konya'da düzenlenen Floor Curling Turnuvasında büyük başarı

Toplam 16 takımın mücadele ettiği turnuvaya 8 takımla katılan Konya Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, devlet koruması altında bulunan çocuklardan oluşan sporcularıyla önemli bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca sergiledikleri azim, disiplin ve takım ruhuyla dikkat çeken çocuklarımız, organizasyonu birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleriyle tamamlayarak kürsüde üç basamağı da paylaşmanın gururunu yaşadı.

Sporun gençlerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimindeki önemini bir kez daha ortaya koyan turnuvada elde edilen başarı, izleyenlerden büyük takdir topladı. Gençlerin gösterdiği üstün performans, onların doğru destek ve fırsatlarla neler başarabileceklerinin en güzel örneklerinden biri oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen kupa ve madalya törenine Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal da katıldı. İl Müdürü Topal, derece elde eden sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarından dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Topal, devlet koruması altında bulunan çocukların spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle desteklenmeye devam edileceğini belirterek, emeği geçen antrenörlere ve organizasyonda görev alan herkese teşekkür etti.

Uyuşturucuyla mücadelede sporun koruyucu ve önleyici rolüne dikkat çeken etkinlik, gençlerin elde ettiği anlamlı başarıyla sona erdi. Bu gurur verici sonuç, hem gençlerşn hem de Konya Aile ve Sosyal Hizmetler ailesi için unutulmaz bir başarı olarak kayıtlara geçti.