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Seydişehir'in Sevilen İsmi Tevfik Tatlı son yolculuğuna uğurlandı

Seydişehir'in yakından tanıdığı, sosyal hayatın ve sivil toplum çalışmalarının önemli isimlerinden Tevfik Tatlı, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Seydişehir'in Sevilen İsmi Tevfik Tatlı son yolculuğuna uğurlandı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Seydişehir’in yakından tanıdığı, sosyal hayatın ve sivil toplum çalışmalarının önemli isimlerinden Tevfik Tatlı, dualarla defnedildi. Merhum Tevfik Tatlı için Şehit Ahmet Erol Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği törende dualar edilirken, Tatlı daha sonra Akyol Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Seydişehir’de uzun yıllar boyunca sosyal dayanışma, yardım faaliyetleri ve sivil toplum çalışmaları içerisinde aktif rol üstlenen Tevfik Tatlı, özellikle Türk Kızılayı bünyesindeki çalışmaları ve kazandırdığı eserler ile hafızalarda yer edindi. Yardımlaşma kültürünün gelişmesine katkı sağlayan Tatlı, ihtiyaç sahiplerine ulaşılması noktasında gösterdiği gayretle toplumun farklı kesimlerinin takdirini kazandı.

Sadece yardım faaliyetleriyle değil, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevlerle de ilçenin sosyal yapısına katkı sunan Tatlı, fikirleri ve çalışmalarıyla birçok projede yer aldı. Toplumsal meselelerde çözüm odaklı yaklaşımıyla bilinen Tatlı’nın, Seydişehir’in sosyal dayanışma ruhuna önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Bir dönem milletvekili adayı olarak da siyasi arenada yer alan Tevfik Tatlı, memleket meselelerine duyarlılığı ve hizmet anlayışıyla tanındı. Siyasi yaşamında da uzlaşmacı tavrı ve insan ilişkilerindeki samimiyetiyle dikkat çekti.

Haber Merkezi

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