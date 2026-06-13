Huğlu'da Naci Tanık güven tazeledi

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinde başkanlığa yeniden Naci Tanık seçildi

Huğlu'da Naci Tanık güven tazeledi
AA
AAAnadolu Ajansı
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Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, üyelerin desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Huğlu'da Naci Tanık güven tazeledi

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Tanık, kendisine duyulan güven nedeniyle ortaklara teşekkür ederek, "11 yıldır büyük bir gururla yürüttüğümüz Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu ve Başkanlığı görevine bugün yapılan seçimlerde oy birliğiyle 4 yıl daha layık görüldük. Bu büyük güven için başta değerli ortaklarımız olmak üzere yönetim ve denetim kurullarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

AA

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