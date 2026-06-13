Huğlu'da Naci Tanık güven tazeledi

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, üyelerin desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Tanık, kendisine duyulan güven nedeniyle ortaklara teşekkür ederek, "11 yıldır büyük bir gururla yürüttüğümüz Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu ve Başkanlığı görevine bugün yapılan seçimlerde oy birliğiyle 4 yıl daha layık görüldük. Bu büyük güven için başta değerli ortaklarımız olmak üzere yönetim ve denetim kurullarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.