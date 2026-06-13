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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 14 Haziran Pazar

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 14 Haziran Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 14 Haziran Pazar
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

14.06.2026 01:00 - 14.06.2026 02:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİADALHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİAKALIN Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİBARIŞ Caddesi 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİBERKEMAL Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİCEYLANGÖZÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİDEMİRCAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİGÜLOBA Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİHAKAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİİNCESU Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİKİBARHANE Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİMERTEBE Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİREMZİ Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİSAİM KAYHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİTEKGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİÜRÜN Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİKİTABE Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİOLCAY Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİOSMAN SULTAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİSAKARYA Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİTABİYET Sokak 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİGÜZELDERE Caddesi 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİAFŞİN Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİAŞIKLAR Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİBARIŞ Caddesi 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİCUMBA Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİDÜZBAHÇE Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİEBRU Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİGÜLOVA Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİKAŞKÖY Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİKOCAGÖL Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİLALE Caddesi 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİMÜLKİYE Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİRENA Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİTAYYİBE Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİTUNA Caddesi 
KONYASELÇUKLUTATKÖY MAHALLESİ16468. Sokak 
14.06.2026 08:30 - 14.06.2026 14:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİYENİ İSTANBUL Caddesi 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİALEMDARMUSTAFAPAŞA Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİCEVHARABAT Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİÇADIR Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİÇAY Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİDEMİRYOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİEHRAM Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİEMEVİLER Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİGÜÇLÜLER Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİGÜNDOĞDU Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİGÜNDÜZ Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİGÜNEŞLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİGÜRIŞIK Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİHOROZLU Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİKALKANLI Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİKARABEYLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİKATIKCI Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİKAYACI Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİKESMETAŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİKİBAR Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİKUŞLUCA Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİKUTLU Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİKÜÇÜKDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİMEYDANİ AHMETBEY Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİMÜCELLA Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİREYHANİ Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİSERSARAY Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİSERTAÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİŞAİRKISMET Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİTEKNİKLER Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİULUŞAN Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİYENİ İSTANBUL Caddesi 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİYENİACUN Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİYENİSANAYİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİZÜLALİ Sokak 
KONYASELÇUKLUFERİTPAŞA MAHALLESİGÜRBUDAK Sokak 
KONYASELÇUKLUMUSALLA BAĞLARI MAHALLESİDEMİRYOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUMUSALLA BAĞLARI MAHALLESİGÜÇLÜ Sokak 
14.06.2026 09:00 - 14.06.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİABDÜLBASRİ Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİARDIÇKUŞU Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİARDIÇKUŞU Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİHEYBELİADA Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

14.06.2026 09:00 - 14.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAFGAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİALAYKÖŞKÜ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇAYLIZADE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇİLENTİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDEMİRMİL Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDÜĞÜM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİİHRAM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİİLHAM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKURBAN SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÖZKUT Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSAYENDE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞABANLAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞEHİT BÜLENT AYTEN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİUZUNGAZİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİUZUNKAVAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİUZUNKAYA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÜMRAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÜZÜLMEZ Sokak 
14.06.2026 10:00 - 14.06.2026 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21335. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22706. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22708. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22709. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİOBRUK Caddesi 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ19830. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21324. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21350. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21351. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21352. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21353. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21355. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21356. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21357. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21358. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21359. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21360. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21362. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21363. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ22713. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİYAVŞANKUYU Caddesi 
14.06.2026 10:30 - 14.06.2026 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİMESNEVİ Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİULUYATIR Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİÜÇKUYULU Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİÜNEN Caddesi 
14.06.2026 10:45 - 14.06.2026 11:45 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİGÜRÇINAR Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİGÜVENSOY Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİHASMAVİ Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİIŞILDAK Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİÖZBAKIR Sokak 
14.06.2026 12:00 - 14.06.2026 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10761. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİMEDCEZİR Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİMEDCEZİR Caddesi 
14.06.2026 15:30 - 14.06.2026 20:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYORTAKONAK MAHALLESİ14302. Sokak 
KONYAKARATAYORTAKONAK MAHALLESİ14332. Sokak 
Ümmü Gülsüm Dündar

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