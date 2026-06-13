Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 14 Haziran Pazar
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 14 Haziran Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
14.06.2026 01:00 - 14.06.2026 02:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|ADALHAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|AKALIN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|BARIŞ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|BERKEMAL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|CEYLANGÖZÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|DEMİRCAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|GÜLOBA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|HAKAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|İNCESU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|KİBARHANE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|MERTEBE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|REMZİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|SAİM KAYHAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|TEKGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|ÜRÜN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|KİTABE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|OLCAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|OSMAN SULTAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|SAKARYA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|TABİYET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|GÜZELDERE Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|AFŞİN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|AŞIKLAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|BARIŞ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|CUMBA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|DÜZBAHÇE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|EBRU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|GÜLOVA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|KAŞKÖY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|KOCAGÖL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|LALE Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|MÜLKİYE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|RENA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|TAYYİBE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|TUNA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|TATKÖY MAHALLESİ
|16468. Sokak
14.06.2026 08:30 - 14.06.2026 14:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|YENİ İSTANBUL Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|ALEMDARMUSTAFAPAŞA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|CEVHARABAT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|ÇADIR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|ÇAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|DEMİRYOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|EHRAM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|EMEVİLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|GÜÇLÜLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|GÜNDOĞDU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|GÜNDÜZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|GÜNEŞLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|GÜRIŞIK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|HOROZLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|KALKANLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|KARABEYLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|KATIKCI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|KAYACI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|KESMETAŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|KİBAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|KUŞLUCA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|KUTLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|KÜÇÜKDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|MEYDANİ AHMETBEY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|MÜCELLA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|REYHANİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|SERSARAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|SERTAÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|ŞAİRKISMET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|TEKNİKLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|ULUŞAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|YENİ İSTANBUL Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|YENİACUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|YENİSANAYİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|ZÜLALİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FERİTPAŞA MAHALLESİ
|GÜRBUDAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ
|DEMİRYOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ
|GÜÇLÜ Sokak
14.06.2026 09:00 - 14.06.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|ABDÜLBASRİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|ARDIÇKUŞU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|ARDIÇKUŞU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|HEYBELİADA Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
14.06.2026 09:00 - 14.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|AFGAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ALAYKÖŞKÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ÇAYLIZADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ÇİLENTİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|DEMİRMİL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|DÜĞÜM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|İHRAM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|İLHAM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|KURBAN SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ÖZKUT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|SAYENDE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ŞABANLAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ŞEHİT BÜLENT AYTEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|UZUNGAZİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|UZUNKAVAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|UZUNKAYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ÜMRAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ÜZÜLMEZ Sokak
14.06.2026 10:00 - 14.06.2026 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21335. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|22706. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|22708. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|22709. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|OBRUK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|19830. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21324. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21350. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21351. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21352. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21353. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21355. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21356. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21357. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21358. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21359. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21360. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21362. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|21363. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|22713. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YAVŞANKUYU MAHALLESİ
|YAVŞANKUYU Caddesi
14.06.2026 10:30 - 14.06.2026 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|MESNEVİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ULUYATIR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ÜÇKUYULU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ÜNEN Caddesi
14.06.2026 10:45 - 14.06.2026 11:45 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|GÜRÇINAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|GÜVENSOY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|HASMAVİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|IŞILDAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ÖZBAKIR Sokak
14.06.2026 12:00 - 14.06.2026 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10761. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|MEDCEZİR Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|MEDCEZİR Caddesi
14.06.2026 15:30 - 14.06.2026 20:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ORTAKONAK MAHALLESİ
|14302. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ORTAKONAK MAHALLESİ
|14332. Sokak