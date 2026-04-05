  • Haberler
  • Konya
  • 'Firavunla Yüz Yüze' tiyatro oyunu, Kırşehir'in ardından Konya'da sahnelenecek

Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan 'Firavunla Yüz Yüze' tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında Kırşehir'de izleyiciyle buluştu.

AA
Anadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilham alınarak hazırlanan oyun, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlere ücretsiz olarak sunuldu.

Sanatçı Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez tarafından sahnelen oyunda, bireyin vicdanı, özgürlük arayışı ve zulme karşı direniş sahneye taşındı.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde yer alan derin düşünce ve duyguların sahne diliyle hayat bulduğu oyun, izleyicilerden beğeni topladı.

 

Sahne atmosferi ve özel yapısıyla Ersoy'un, düşünce dünyasını ve felsefesini sahneye taşıyan oyun, izleyicilere duygusal ve düşündürücü anlar yaşattı.

İnsanın en zor anlarında kendi iç dünyasıyla yü'Firavunla Yüz Yüze' tiyatro oyunu, Kırşehir'in ardından Konya'da sahnelenecekzleşmesini, özgürlük mücadelesini ve haksızlığa karşı gösterilen sarsılmaz duruşunun etkileyici bir anlatımla izleyiciye aktarıldığı tiyatroda, hologram teknolojisi de kullanıldı.

Gösterim sırasında zaman zaman sahneye mazlum coğrafyalarda savaşın insanlara yaşattığı acılar yansıtıldı.

Konya Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde oynanacak

"Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, Kırşehir'in ardından yarın Konya'da oynanacak. Oyun Konya Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde Konyalılarla buluşacak.

Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
