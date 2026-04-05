İsrail ordusu, üst düzey bir Devrim Muhafızları Ordusu komutanının öldüğünü iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Eşrefkahi, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun Petrol Karargahı Ticaret Sorumlusu" olarak tanımlandı.

Tahran'a düzenlenen hava saldırısında üst düzey "Petrol Karargahı Komutanı" Eşrefkahi'nin öldüğünü savunan İsrail ordusu, bu karargahın uluslararası yaptırımları atlatarak petrol satışlarından elde edilen gelir yoluyla Devrim Muhafızları Ordusu'nun faaliyetlerini sürdürmesini ve askeri olarak güçlenmesini sağladığı iddia edildi.

Açıklamada, Eşrefkahi'nin yıllık milyarlarca dolar değerinde petrol ticaretini yönettiği ve bu gelirin "İran'ın vekillerini" de güçlendirmeye yardımcı olduğu ileri sürüldü.

İran Kızılayı: Fars eyaletinde bir kurtarma aracı ABD-İsrail tarafından doğrudan hedef alındı

İran Kızılayı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD-İsrail tarafından hedef alınan sağlık araçlarına dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Sepidan kentinde İran Kızılayına ait bir kurtarma aracı ABD-İsrail tarafından doğrudan hedef alındı ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi." ifadesine yer verildi.

Saldırıya uğrayan ve tamamen yanan aracın görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana ülke genelinde 46'dan fazla sağlık aracının zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, saldırı anında araçta bulunanların uçak seslerini duyması üzerine aracı terk ettikleri, bu sayede yara almadan kurtuldukları ifade edildi.​​​​​​​​​​​​​​

İran: ABD-İsrail'in Erdebil'deki saldırısında 5 Devrim Muhafızları askeri hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in, İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırıda 5 Devrim Muhafızları Ordusu askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Erdebil eyaletinde yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, ABD-İsrail'in Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırılarda 5 Devrim Muhafızları askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran Eğitim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 245 öğrenci ve 58 öğretmen hayatını kaybetti

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında şu ana kadar ülke genelinde 245 öğrenci ve 58 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi ISNA haber ajansının Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı habere göre, saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana 141'i erkek, 104'ü kız olmak üzere 245 ilköğretim ve lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Saldırılarda 17'si erkek, 41'i kadın olmak üzere 58 öğretmenin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırılarda öğrenciler arasında kaydedilen can kayıplarının büyük çoğunluğu, Minab'da ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda meydana gelmişti. İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.