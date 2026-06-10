Filistin Büyükelçisi Ceyş'ten Vali Akın'a ziyaret

Görüşmede Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi bağlar ile ticaret, ekonomi, eğitim, tarım ve sanayi alanlarında iş birliği ele alındı.

Filistin Büyükelçisi Nasri Halil Selim Ebu Ceyş ve heyeti, Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret ederek ikili ilişkileri değerlendirdi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağlar ile iki ülke arasındaki mevcut iş birliği alanları ele alındı. Görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım imkânlarının artırılması, eğitim, tarım ve sanayi alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali İbrahim Akın, Filistin halkıyla Türkiye arasında köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu belirterek, Filistin Devleti ile her alanda geliştirilen iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Nasri Halil Selim Ebu Ceyş ise misafirperverliğinden dolayı Vali Akın’a teşekkür ederek, Türkiye’nin Filistin’e verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.