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Filistin Büyükelçisi Ceyş'ten Vali Akın'a ziyaret

Filistin Devleti Türkiye Büyükelçisi Nasri Halil Selim Ebu Ceyş ve beraberindeki heyet, Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.

Filistin Büyükelçisi Ceyş'ten Vali Akın'a ziyaret
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Filistin Büyükelçisi Nasri Halil Selim Ebu Ceyş ve heyeti, Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret ederek ikili ilişkileri değerlendirdi.
  • Görüşmede Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi bağlar ile ticaret, ekonomi, eğitim, tarım ve sanayi alanlarında iş birliği ele alındı.
  • Vali Akın dostluk bağlarını vurgularken, Büyükelçi Ceyş Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağlar ile iki ülke arasındaki mevcut iş birliği alanları ele alındı. Görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım imkânlarının artırılması, eğitim, tarım ve sanayi alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Filistin Büyükelçisi Ceyş'ten Vali Akın'a ziyaret

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Konya'nın Filistin hassasiyeti bir kez daha vurgulandı

Vali İbrahim Akın, Filistin halkıyla Türkiye arasında köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu belirterek, Filistin Devleti ile her alanda geliştirilen iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Nasri Halil Selim Ebu Ceyş ise misafirperverliğinden dolayı Vali Akın’a teşekkür ederek, Türkiye’nin Filistin’e verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Haber Merkezi

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