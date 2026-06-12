Filenin Efeleri, Fransa virajında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Fransa'nın karşısına çıkacak

Filenin Efeleri, Fransa virajında
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 2. maçında yarın Fransa ile karşılaşacak. Organizasyonun Kanada'nın başkenti Ottava'daki ilk etabına ABD yenilgisiyle başlayan ay-yıldızlılar, birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fransa ile mücadele edecek. Türkiye ile son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa arasındaki maç, yarın TSİ 02.30'da başlayacak. 

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