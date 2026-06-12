Karatay Belediyespor yeni sezona büyük hedeflerle hazırlanıyor

2026-2027 sezonu için Uğur Yanıkdemir ve Arda Kayhan gibi isimlerin de yer aldığı yeni teknik ekiple Türk futboluna yetenekler kazandırılması hedefleniyor.

Karatay Belediyespor Kulübü, son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımlar ve tesisleşme hamleleriyle dikkat çeken bir yapılanma sürecini kararlılıkla sürdürüyor. Yeni sezon öncesi yapılanma çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, teknik kadro ve sporcularıyla sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın spora olan ilgisi, genç sporcuların gelişimine verdiği önem, kulübün son dönemdeki vizyonunun temelini oluşturuyor. Başkan Kılca’nın öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımlar ve modern tesisleşme çalışmaları, Karatay Belediyespor’un altyapıda daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasını sağlıyor.

TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Kulüp tarafından yürütülen altyapı yapılanma çalışmaları, Futbol Koordinatörü Ali Uyar’ın koordinasyonunda devam ediyor. Bu kapsamda altyapı organizasyonunun daha profesyonel, planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenirken; oyuncu gelişimi, eğitim süreçleri ve performans takibini esas alan bir model üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Karatay Belediyespor’un son dönemde Konya futbolunun öne çıkan antrenörleriyle anlaşmaya varması ile ilçe Türk futbolunun gelişimi noktasında önemli bir daha atmış oldu.

Kulüp yönetimi, teknik ekip yapılanmasını güçlendirerek altyapıda kalite standartlarını yükseltmeyi ve genç oyuncuların gelişimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, yalnızca bugünün başarılarını değil, geleceğin futbolcularını yetiştirmeyi de öncelikli hedef olarak ortaya koyuyor. Tesisleşme alanında atılan önemli adımlar, gelişim liglerinde elde edilen istikrarlı sonuçlar ve şimdi de teknik kadroda gerçekleştirilen yeni yapılanma ile Karatay Belediyespor’un geleceğe yönelik planlarının ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

HEDEF BÜYÜK: GÜÇLÜ ALTYAPI, GÜÇLÜ GELECEK

Karatay Belediyespor, ortaya konulan bu vizyon ile daha güçlü bir altyapı sistemi oluşturmak, bilinçli oyuncu gelişimini sağlamak ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak sağlam bir futbolcu havuzu meydana getirmeyi hedefliyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca önderliğinde atılan bu adımlar ile sadece bugünü değil, geleceği de planlayan bir futbol modeli oluşturma yolunda önemli bir döneme girmiş bulunuluyor. Kulüpte başlayan yeni dönemin, Konya futboluna ve Türk futbolunun altyapı ekosistemine önemli katkılar sunması bekleniyor.

2026-2027 sezonunda farklı yaş kategorilerinde görev yapacak teknik ekip şu şekilde belirlendi:

Scout ve Elit Gruplar: Uğur YANIKDEMİR

Altyapı Kaleci Antrenörü: Arda KAYHAN

U10: Ethem UYAR

U11: Mehmet DOĞAN

U12: Furkan CAYGIN

U13: Furkan KAHVECİ

U14: Kamil KULA

U15: Furkan YEŞİLER

U16: Bilal KARAKAYA

U18: Emre BAHADUR

ALTYAPIDA ÖRNEK BİR MODEL OLUŞTURUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sporu yalnızca bir faaliyet alanı değil, gençlerin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak gördüklerini belirterek, “Karatay Belediyespor’un bugün ulaştığı nokta, planlı ve kararlı çalışmaların bir sonucudur. Futbolun temelinin altyapıda atıldığına inanıyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Oluşturulan yeni yapılanmanın kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Karatay Belediyesi olarak sadece başarılı takımlar oluşturmayı değil; ahlaklı, disiplinli, özgüven sahibi ve Türk futboluna değer katacak sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı, “Karatay Belediyespor’un geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Altyapıdan yetişen oyuncularımızın hem kulübümüzü hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Yeni teknik kadromuzun kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum”.