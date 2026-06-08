Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım, 15. kez girdiği başkanlık seçiminde 13. kez başkan seçildi. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde, Yıldırım 17 bin 245 oy alarak sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.

13. kez başkanlığa seçildi

Aziz Yıldırım, 15 kez girdiği Fenerbahçe seçimlerinde üst üste 12 kez başkan seçildi. 15 Şubat 1998'de rakibi Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçip ilk kez başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, 14 Haziran 1998 ile 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 7'si tek aday olmak üzere girdiği 10 seçimde başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım cezaevindeyken tek aday olarak girdiği 20 Mayıs 2012'deki seçimde 5 bin 269 kongre üyesinin oyunu aldı.

Ali Koç'a karşı 2 kez kaybetti

Yıldırım, 3 Haziran 2018'de Ali Koç ile girdiği yarışta 4 bin 644 oy alarak seçimi kaybetti. Koç, bu seçimde 16 bin 92 üyenin oyuyla 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sona erdirmişti. Aziz Yıldırım bu tarihten 6 yıl sonra yeniden başkanlığa adaylığını koydu. Yıldırım, 9 Haziran 2024'te 10 bin 483 oy alırken, rakibi Ali Koç 16 bin 414 oyla yeniden başkan oldu. 73 yaşındaki iş insanı 2 yıl sonra girdiği seçimde bu kez galip gelen taraf oldu. Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında yaptığı Fenerbahçe Başkanlığı görevine yeniden geldi ve sarı lacivertlilerin 35. başkanı oldu. Fenerbahçe'de Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.