A Milliler, Arizona'da kampa girdi

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine ulaştı.

A Milliler, Arizona'da kampa girdi
AA
AAAnadolu Ajansı
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Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix Uluslararası Havalimanı'na indi. A Milliler, otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. 

AA

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