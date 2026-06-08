Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da

Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 3. ayağı, yarın Antalya'da başlayacak.

Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyon, 9-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil edecek. Antalya'da madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar.

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer. Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı. Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin. Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz.

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Milliler, Çin'de zirvede yer aldı

Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki ilk ayağında 5 (3 gümüş, 2 bronz) madalya kazanan ay-yıldızlı ekip, Çin'deki ikinci etabında 6 madalyayla (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz) zirvede yer aldı. Antalya, mayıs ayında 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı. 

Haber Merkezi

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