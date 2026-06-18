Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe’nin uzun süredir merakla beklenen yeni teknik direktörü belli oldu ve 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal döneminin resmen başladığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı. 65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 4. kez Fenerbahçe'nin başına geçerken, Kartal’ın birinci yardımcı antrenörlüğünü ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kuyt yapacak. Öte yandan Oğuz Çetin'in de Futbol Direktörü görevine getirildiği belirtildi.

65 yaşındaki İsmail Kartal, futbolculuk kariyerinin yanı sıra yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak da farklı dönemlerde Fenerbahçe’ye hizmet etti. İsmail Kartal, 7 Temmuz 2010’da Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük görevine başladı. 18 Ağustos 2014’e kadar sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile birlikte görev yapan Kartal, bu süreçte 2 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe’de ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımla ligi ikinci sırada tamamladı ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 2021-2022 sezonu devre arasında Vitor Pereira'nın yerine ikinci kez Fenerbahçe’nin başına geçerken, sarı-lacivertliler sezonu yine ikinci sırada tamamladı. İsmail Kartal, 2023-2024 sezonunda üçüncü kez Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirildi. Sarı-lacivertli takım, Kartal yönetiminde ligde 99 puan toplamasına rağmen sezonu ikinci sırada bitirdi. Fenerbahçe’de dördüncü dönemine başlayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 125 resmi maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Kartal yönetiminde bu karşılaşmalarda 282 gol atarken, kalesinde 121 gol gördü.

Teknik direktörlük kariyeri

İsmail Kartal, 2004-05 sezonunda Sivasspor’u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e taşıdı. Ardından Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor ve Konyaspor'da görev yaptı. 2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin teknik direktörü oldu. Daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, Ankara ekibini 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e taşıdı. Kartal, 2021-2022 sezonunda ise 21 karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında yer almıştı. Son olarak 2023-24 sezonunda üçüncü kez Fenerbahçe’nin başına geçen Kartal, sezonu 99 puanla ikinci olarak bitirdi. İsmail Kartal son olarak İran ekiplerinden Persepolis'i çalıştırmıştı.