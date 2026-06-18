Dünya Kupası'nda fileler 75 kez havalandı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 12 grupta ilk maçlar tamamlanırken, oynanan 24 karşılaşmada toplam 75 gol kaydedildi. Turnuva, takım sayısının 48’e, maç sayısının ise 104’e çıkmasıyla birlikte gol istatistiklerinde de yeni rekorlara sahne olmaya hazırlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada 12 grupta oynanan ilk 24 karşılaşmada toplam 75 gol kaydedildi. 2026 FIFA Dünya Kupası, takım sayısının 32’den 48’e, maç sayısının ise 64’ten 104’e yükselmesiyle birlikte gol rekorlarının yeniden yazılacağı bir organizasyon olmaya aday.

Turnuva genelindeki maç sayısında büyük artış nedeniyle, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 64 maçta atılan 172 golle kırılan 'bir Dünya Kupası'nda en fazla gol' rekorunun aşılması bekleniyor 104 karşılaşmanın oynanacağı yeni formatta, gol ortalamasının önceki turnuvalarla benzer seviyede seyretmesi halinde bile toplam gol sayısının tarihi seviyelere ulaşması bekleniyor. Bu nedenle 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en fazla gol atılan Dünya Kupası unvanını daha turnuva tamamlanmadan ele geçirmeye hazırlanıyor.

A Grubu’nda Meksika ve Güney Kore kazandı

A Grubu’nda yer alan ev sahibi Meksika, açılış maçında Güney Afrika’yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Güney Kore, Çekya’yı 2-1 yenerek 3 puana ulaştı ve averajla Meksika’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

B Grubu’nda puanlar eşit

B Grubu’nda oynanan iki karşılaşma da 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Grubun favorileri arasında gösterilen İsviçre, son dakikalarda yediği golle Katar karşısında sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ise Bosna Hersek ile oynadığı mücadelede karşılıklı atılan goller sonucunda 1-1 berabere kaldı.

C Grubu’nda İskoçya galip, Brezilya ile Fas berabere

C Grubu’nda Brezilya, Dünya Kupası tarihinde en çok şampiyon olan takım unvanıyla çıktığı ilk maçta Fas ile 1-1 berabere kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise İskoçya, Haiti’yi 1-0 mağlup ederek 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

D Grubu’nda Milliler mağlup başladı

D Grubu’nda turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Paraguay’yı 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. A Milli Futbol Takımı ise Avustralya’ya 2-0 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası’na puansız başladı.

E Grubu Almanya, Curaçao’yu farklı geçti

E Grubu’nda ilk maçların ardından turnuvanın en farklı galibiyeti kaydedildi. Almanya, Curaçao’yu 7-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası’na görkemli bir başlangıç yaptı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Fildişi Sahili, 90. dakikada bulduğu golle Ekvador’u 1-0 mağlup ederek ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

F Grubu’na İsveç farklı başladı

F Grubu’nda İsveç, Tunus’u 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Bu sonucun ardından Tunus Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırırken, göreve Herve Renard’ı getirdi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Hollanda ile Japonya arasında oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

G Grubu’nda 2 maç da berabere bitti

G Grubu’nda oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Mısır, ilk yarısını önde tamamladığı mücadelede Belçika’nın ikinci yarıda bulduğu gole engel olamayınca sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Yeni Zelanda ile İran 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından gruptaki dört takım da ilk maçlar sonunda 1’er puan topladı.

H Grubu’nda Yeşil Burun’dan sürpriz sonuç

H Grubu’nda turnuvanın favorileri arasında gösterilen son Avrupa şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları ile oynadığı karşılaşmada golsüz berabere kaldı. Suudi Arabistan ile Uruguay arasında oynanan grubun diğer mücadelesi ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Böylece H Grubu’nda ilk maçların ardından tüm takımlar 1’er puanla sıralandı.

I Grubu’nda Fransa ve Norveç 3 puanın sahibi

I Grubu’nda Fransa, 2018 yılında kazandığı FIFA Dünya Kupası’nın ardından 2026 turnuvasına da galibiyetle başladı. Fransızlar, Senegal’i 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Norveç, Irak’ı 4-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

J Grubu’nda son şampiyon Arjantin’den 3 gollü galibiyet

J Grubu’nda son dünya şampiyonu Arjantin, Lionel Messi’nin hat-trick yaptığı karşılaşmada Cezayir’i 3-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Messi, attığı 3 golle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya çıkardı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu. Grubun diğer mücadelesinde ise Avusturya, Ürdün’ü 3-1 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.

K Grubu’nda Portekiz, turnuvaya beraberlikle başladı

K Grubu’nda favoriler arasında gösterilen Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak 2026 FIFA Dünya Kupası’na puan kaybıyla başladı. Portekiz’de Cristiano Ronaldo ise yeni bir rekora imza attı. Ronaldo, 41 yıl 132 günlük yaşında sahaya ilk 11’de çıkarak Dünya Kupası tarihinin ilk 11’de görev yapan en yaşlı futbolcusu oldu. Grubun diğer maçında ise Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti.

L Grubu’nda İngiltere, Hırvatistan’ı 4-2 mağlup etti

L Grubu’nda son Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere, Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası’na galibiyetle başladı. İngilizlerde Harry Kane attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Dünya Kupası'nda toplamda 10 gole ulaşan Kane, Gary Lineker’i yakaladı ve turnuva tarihinde en fazla gol atan İngiliz futbolcular arasında zirveye ortak oldu. Gruptaki diğer karşılaşmada da Gana, Panama'yı 1-0 yendi.