  • Haberler
  • Spor
  • Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş seriyi uzatmak için parkede!

Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş seriyi uzatmak için parkede!

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak

Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş seriyi uzatmak için parkede!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertliler, serinin 3. maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71 yenerek durumu 2-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak. Beşiktaş GAİN ise yarınki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk umutlarını son maça taşımaya çalışacak. 

Filenin Sultanları set vermedi! Bugünkü rakip Fransa
Bu Habere de Bak
Filenin Sultanları set vermedi! Bugünkü rakip Fransa
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya dahil birçok ilde 175 milyonluk vurgun çökertildi!
Konya dahil birçok ilde 175 milyonluk vurgun çökertildi!
Konya'daki sahte polis vurgununda cezalar belli oldu
Konya’daki sahte polis vurgununda cezalar belli oldu
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Haziran Perşembe günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Haziran Perşembe günü
Konya semalarında Ay ve yıldız buluştu
Konya semalarında Ay ve yıldız buluştu
MİT yakaladı Konya'ya getirdi
MİT yakaladı Konya’ya getirdi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Haziran Çarşamba günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 17 Haziran Çarşamba günü