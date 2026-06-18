Filenin Sultanları set vermedi! Bugünkü rakip Fransa
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 yendi
Haberin Özeti
- • A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
- • Filenin Sultanları, VNL ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Fransa ile karşılaşacak.
- • Milli takım, Ankara etabında 20 Haziran'da Almanya ve 21 Haziran'da Çin ile oynayacak; VNL'de 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti var.
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 yendi. VNL'in Ankara etabına Belçika karşısında kazanarak başlayan milli takım, organizasyondaki 3. galibiyetini alırken Belçika, 3. yenilgisini yaşadı. Belçika'ya en son 2019'da kaybeden ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı üst üste 6. galibiyetini alarak seriyi sürdürdü.
A Milliler’in bugünkü rakibi Fransa
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasını Ankara Spor Salonu'nda Fransa'ya karşı oynayacak. Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.
Ay-yıldızlıların maç programı şöyle.
18 Haziran Perşembe: 19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran Cuma: 19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran Cumartesi: 19.30 Türkiye-Çin