Dünya Kupası'nda heyecan artıyor
2026 Dünya Kupası'nda çekişme 3 maçla devam edecek
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B ve D Grubu'nda oynanacak 3 maçla sürecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Turnuvada yarın oynanacak maçların TSİ programı şöyle…
B Grubu: 01.00 Kanada - Katar (BC Place Vancouver)
A Grubu: 04.00 Meksika - Güney Kore (Guadalajara Stadı)
D Grubu: 22.00 ABD - Avustralya (Seattle Stadı)