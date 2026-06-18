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Ampute futbolda sezon bitti! Konya ekibi 1. Lige çıktı

Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, 2. Lig'de şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı

Ampute futbolda sezon bitti! Konya ekibi 1. Lige çıktı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Ampute futbol liglerinde 2025-2026 sezonu sona erdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Şahinbey Belediyespor oldu. Ligi Başkent Ampute Futbol Gücü ikinci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

Ampute futbolda sezon bitti! Konya ekibi 1. Lige çıktı

1. Lig'de Antalya Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig'de de Uysal Hydraulic Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı. Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve Bursa Ampute Spor Kulübü ise 1. Lig'e çıktı. 
 

Haber Merkezi

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