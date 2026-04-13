Dağılan ışıklar keratokonusun habercisi olabilir!

Gözün en önündeki saydam tabaka olan kornea, ışığın retina üzerinde odaklanmasını sağlayan temel yüzey görevi görüyor. Korneaya dayanıklılık veren kolajen lifleri zayıfladıkça bu yapı incelip öne doğru sivrilerek konik bir form alıyor. Görüntü netliğini bozan bu durum, nesnelerin gölgeli ve parçalanmış algılanmasına neden oluyor.

Net bir görüntü oluşabilmesi için korneanın pürüzsüz ve simetrik yapısını koruması gerekiyor. Keratokonusta ise kornea yüzeyi düzensizleştiği için ışık retina üzerinde tek bir noktada toplanamıyor; nesneler gölgeli ve parçalanmış şekilde algılanabiliyor.

Kimler Risk Altında?

Hastalık iki gözü etkilese bile bir gözün diğerinden daha hızlı bozulması sağlam gözün sorunu maskelemesine yol açabiliyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Banu Bozkurt, ergenlikte başlayan bu sürecin 35 yaşına kadar fark edilmeden ilerleyebildiğine dikkat çekiyor. Ailesinde keratokonus öyküsü bulunan kişilerde risk artarken, özellikle bahar alerjisi yaşayan gençlerde sık görülen göz ovuşturma alışkanlığı kornea liflerine zarar vererek sivrileşmeyi hızlandırabiliyor.

Tanı Süreci

Erken evrelerde standart muayeneler teşhis için yetersiz kaldığından, bu aşamada kornea topografisi ve tomografi gibi ileri görüntüleme teknolojilerinden yararlanılıyor. Kornea yüzeyinin detaylı haritasını çıkaran ve doku kalınlığını ölçen bu yöntemler, yapısal değişimlerin erkenden tespit edilmesini sağlıyor.

Özellikle lazer cerrahisi planlanan kişilerde bu değerlendirme hayati önem taşıyor. Fark edilmemiş keratokonus varlığında uygulanan lazer işlemi, zaten incelmiş olan korneayı daha da zayıflatarak tabloyu ağırlaştırıyor. Bozkurt, kornea yapısı bu ileri yöntemlerle ayrıntılı incelenmeden cerrahi planlanmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Tedavi Yöntemleri

Modern tıp, keratokonusun ilerlemesini durdurmaya yönelik etkili çözümler sunuyor. Erken evrede başvurulan ‘Cross-linking’ (çapraz bağlama) tedavisinde kullanılan riboflavin (B2) ve ultraviyole ışık, kolajen liflerini güçlendirerek korneayı dayanıklı hale getiriyor. İleri evrelerde ise kornea içine yerleştirilen halka implantları ve sert kontakt lensler kullanılıyor. Bu yöntemler kornea yüzeyindeki düzensizliği dengeleyerek ışığın daha doğru odaklanmasını sağlıyor.

Erken teşhis, hastayı kornea nakli gibi ağır operasyonlardan koruyarak mesleki geleceği ve yaşam standardını güvenceye alıyor.