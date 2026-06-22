  • Haberler
  • Konya
  • Beyşehir, dünya yolcularının rotasında iz bıraktı

Beyşehir, dünya yolcularının rotasında iz bıraktı

İngiliz bisikletçiler, Avrupa turu kapsamında Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Beyşehir, dünya yolcularının rotasında iz bıraktı
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İngiltere'den Avustralya'ya bisikletleriyle ulaşmak için yola çıkan Stacey Pallister ve Libby McAleery, Türkiye'ye ulaştı.

Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu olan Stacey Pallister, Beyşehir’de karşılaştıkları sıcak karşılamanın kendisini çok etkilediğini, güzel karşılama ve dostluğu uzun süre unutmayacağını söyledi.

Doğaseverler Beyşehir'in saklı güzelliklerini keşfetti
Bu Habere de Bak
Doğaseverler Beyşehir’in saklı güzelliklerini keşfetti

Libby McAleery ise Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasının ve doğal atmosferinin kendilerini büyülediğini ifade etti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Beyşehir'in bisiklet dostu kimliğini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

AA

Bakmadan Geçme

Konyaspor'da geri sayım başladı
Konyaspor’da geri sayım başladı
Konya'da Grandfondo heyecanı yaşanacak
Konya'da Grandfondo heyecanı yaşanacak
Konya'nın ilk Kaligrafi Sergisi Karatay'da açıldı
Konya’nın ilk Kaligrafi Sergisi Karatay’da açıldı
Aynı doktor aynı mucize: Konya'da 30 yıl sonra ikinci ikiz şoku!
Aynı doktor aynı mucize: Konya’da 30 yıl sonra ikinci ikiz şoku!
Konya Büyükşehir'den madalya yağmuru
Konya Büyükşehir’den madalya yağmuru
Konya'da mikromobiliteye düzen!
Konya’da mikromobiliteye düzen!