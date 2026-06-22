Beyşehir, dünya yolcularının rotasında iz bıraktı

İngiltere'den Avustralya'ya bisikletleriyle ulaşmak için yola çıkan Stacey Pallister ve Libby McAleery, Türkiye'ye ulaştı.

Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu olan Stacey Pallister, Beyşehir’de karşılaştıkları sıcak karşılamanın kendisini çok etkilediğini, güzel karşılama ve dostluğu uzun süre unutmayacağını söyledi.

Libby McAleery ise Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasının ve doğal atmosferinin kendilerini büyülediğini ifade etti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Beyşehir'in bisiklet dostu kimliğini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.