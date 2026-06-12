Başkent Üniversitesi Konya Hastanesinden önemli uyarı

Burun estetiğinde fonksiyon öncelenmeli!

Yüzün merkezinde yer alan burun, dış görünüşü doğrudan etkilerken solunum sisteminin sağlıklı işleyişi adına da hayati bir rol oynuyor. Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanları Prof. Dr. Özgül Topal ve Doç. Dr. Mehmet Volkan Akdoğan, modern burun cerrahisinde temel önceliğin sadece görsel düzeltme olmadığını, aynı zamanda sağlıklı nefes alan bir yapı oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Günümüzde en sık uygulanan cerrahilerden olan septoplasti ve septorinoplasti ameliyatları, burun içi eğriliklerden kaynaklanan solunum problemlerini giderirken yüz yapısıyla uyumlu, doğal bir dış görünümü hedefliyor.

BURUN OPERASYONLARINDA "FONKSİYONEL ESTETİK" YAKLAŞIMI

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Volkan Akdoğan, modern burun cerrahisinde temel prensibin sadece görsel iyileştirme değil, aynı zamanda sağlıklı nefes alabilen bir yapı oluşturmak olduğunu belirtti. 2003 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından kurulan ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi bünyesinde, KBB kliniği olarak geniş bir spektrumda tedavi sunduklarını ifade eden Doç. Dr. Akdoğan; baş dönmesinden baş boyun kanserlerine kadar tüm cerrahi işlemlerin kliniğinde Prof. Dr. Özgül Topal ile birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti.

BURUN SADECE GÖRSEL BİR YAPI DEĞİL FONKSİYONEL BİR ORGANDIR

Son yıllarda cerrahi taleplerin odak noktasında bulunan burun operasyonlarına dair bilgilendirmede bulunan Akdoğan, burunun sadece estetik kaygılarla ele alınacak görsel bir yapı olmadığını, KBB uzmanlığı açısından hayati öneme sahip fonksiyonel bir organ olduğunu vurguladı. Operasyonlardaki iyileştirmek olduğunu aktaran Akdoğan, septorinoplasti işlemleriyle hem burun orta duvarındaki eğrilikleri giderdiklerini hem de yüz yapısına uygun bir dış görünüm hedeflediklerini ifade etti.

STANDART KALIPLAR YERİNE KİŞİYE ÖZEL PLANLAMA ÖN PLANDA

Her hastanın yüz yapısının ve beklentisinin farklı olduğunu, bu nedenle standart bir cerrahi yerine tamamen kişiye özel planlama yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Volkan Akdoğan, ameliyat öncesinde hastanın tıbbi durumunun, beklentilerinin ve tedavi süreçlerinin detaylıca konuşulduğunu belirtti.

OPERASYON VE ALTI AYLIK TAKİP SÜRECİ

Operasyon ve sonraki iyileşme safhalarına dair teknik detayları da paylaşan Doç. Dr. Akdoğan, ameliyat öncesinde hastanın genel sağlık durumunun anestezi konsültasyonu ve gerekli tetkiklerle değerlendirildiğini söyledi. Yapılan işlemin niteliğine göre cerrahi sürenin 1 ile 3 saat arasında değiştiğini ifade eden Akdoğan, hastaların operasyon sonrası bir gün süreyle tek kişilik odalarda misafir edilerek takibinin yapıldığını ve ertesi gün pansumanla taburcu edildiğini aktardı. İlk haftada burun sırtındaki koruyucu alçının alındığını belirten Akdoğan, iyileşme sürecinin tam takibi için hastaların birinci, üçüncü ve altıncı aylarda rutin kontrollere davet edildiğini sözlerine ekledi.

NEFES PROBLEMİ YAŞAYANLARA SEPTOPLASTİ ÖNERİLİYOR

Sağlıklı bir yaşamın anahtarının doğru nefes almaktan geçtiğini belirten Kulak Burun Boğaz Polikliniği uzmanı Prof. Dr. Özgül Topal, burun içi eğriliklerinin (septum deviasyonu) yaşam kalitesini doğrudan düşürdüğünü vurguladı. Septoplasti ve septorinoplasti operasyonları hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Topal, modern cerrahi teknikler sayesinde iyileşme döneminin artık çok daha rahat atlatıldığını söyledi.

Burnun solunum sisteminin giriş kapısı olduğunu ve sağlıklı nefes almada kritik bir rol oynadığını hatırlatan Prof. Dr. Özgül Topal, burun içindeki iki hava yolunu ayıran "septum" yapısındaki eğriliklerin tıkanıklığa yol açtığını belirtti. Sadece fonksiyonel sorunları çözmeyi amaçlayan septoplasti ameliyatının hangi durumlarda gerekli olduğunu açıklayan Topal; sürekli tekrarlayan burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, uyku kalitesinde bozulma, ve efor esnasında nefes darlığı olan hastalara bu operasyonu önerdiklerini dile getirdi.

HEM SAĞLIK HEM ESTETİK BİR ARADA: SEPTORİNOPLASTİ

Nefes alma güçlüğünün yanı sıra burun dış görünümünden de memnun olmayan hastalar için septorinoplasti yönteminin uygulandığını aktaran Prof. Dr. Topal, bu cerrahinin hem fonksiyonel hem de estetik kaygıları eş zamanlı çözdüğünü söyledi. Doğğuştan gelen veya darbelere bağlı şekil bozukluğu yaşayanların, burun kemeri veya ucuyla ilgili memnuniyetsizliği olanların bu ameliyata başvurduğunu belirten KBB Uzmanı, daha önce başarısız burun operasyonu geçirmiş ve sorunları devam eden hastalar için de septorinoplastinin kurtarıcı bir seçenek olabileceğini kaydetti.

AMELİYAT İZLERİ ZAMANLA BELİRSİZLEŞİYOR

Cerrahi sürecin ayrıntılı bir KBB ve endoskopik havayolu muayenesiyle başladığını ifade eden Prof. Dr. Özgül Topal, operasyonların genellikle genel anestezi altında yapıldığını ve işlemin kapsamına göre 1 ila 3 saat sürdüğünü belirtti. Septoplastinin tamamen burun içinden yapılması sebebiyle dışarıda hiçbir iz bırakmadığına dikkat çeken Topal, septorinoplastide ise cerrahi tekniğe bağlı olarak burun tabanında kalan çok küçük kesi izinin zamanla tamamen belirsizleştiğini belirtti.

TAM İYİLEŞME İÇİN SABIR ŞART

Modern cerrahi teknikler sayesinde iyileşme döneminin artık çok daha rahat atlatıldığını söyleyen Prof. Dr. Topal, ameliyat sonrası süreçle ilgili hastaları bilgilendirdi. İlk hafta ödem nedeniyle burun tıkanıklığı, hafif ağrı, basınç hissi ve kabuklanmanın normal kabul edildiğini; septorinoplasti sonrasında ise göz çevresinde morluk ve şişlikler oluşabileceğini belirtti.

Başarılı bir operasyonun temel amacının yüz yapısıyla uyumlu, doğal görünümlü ve sağlıklı nefes alan bir burun elde etmek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özgül Topal, hastaların beklentilerinin gerçekçi olması gerektiğinin altını çizdi. Burun içi iyileşmenin tamamlanarak nefes kalitesinin artmasının haftalar alabildiğini ifade eden Topal, dış görünümdeki nihai sonucun ise ödemlerin tamamen dağılmasıyla birlikte 6 ila 12 ay arasında netleştiğini sözlerine ekledi.