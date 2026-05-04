Başkan Sertdemir'den mahalle ziyaretleri

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Sertdemir, Karacadağ Mahallesinde, Park Bahçeler Müdürü ile birlikte kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Sertdemir incelemenin ardından şu değerlendirmede bulundu. “Mahallemizde bulunan yatır ziyaretimizin ardından, geçmişte üzüm bağlarının yer aldığı, Karacadağ’ın eteklerindeki doğal alanları yerinde görerek hem mevcut durumu değerlendirdik hem de yapılması gereken çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk.

Karacadağ, sahip olduğu doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla sadece bizleri değil, gelecekte ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimizi de büyüleyecek eşsiz bir değere sahiptir. Kulu’muzun her köşesi gibi Karacadağ Mahallemiz de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Hem doğasını koruyan hem de gelişen bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz.”

