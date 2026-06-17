Başkan Kızılkaya'dan geçmiş olsun ziyareti

Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, ilçede meydana gelen dolu afetinin ardından mahalle ziyaretinde bulundu. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kızılkaya, 'Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Başkan Kızılkaya'dan geçmiş olsun ziyareti
Şerife KayaEditör
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Cihanbeyli’de meydana gelen dolu afetinin ardından Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. 

Ziyaretlerinde açıklamada bulunan Kızılkaya, “Yapalı ve Günyüzü mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Dolu afetinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan olumsuzluğun ilk anından itibaren süreci yakından takip ediyor, hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. 

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Yaraların en kısa sürede sarılması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Dolu afetinden etkilenen tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”şeklinde konuştu. 
 

Şerife Kaya

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