Kulu Kaymakamlığında önemli toplantılar

Kaymakam Canpolat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükçelik ve Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Mehmet Yağız da katıldı.

Toplantılarda, ilçedeki bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile kadın ve çocukların korunmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Kulu Kaymakamlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu toplantıları düzenlendi. Toplantılar Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı ile 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakamımız Sayın Ömer Faruk Canpolat’ın başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantılarda, ilçemizde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile kadın ve çocuklarımızın korunmasına yönelik alınacak tedbirler ile ilgili kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı. Toplantılara, Kaymakamımız Sayın Ömer Faruk Canpolat’ın yanı sıra Belediye Başkanı Yardımcısı Sayın Ahmet Küçükçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mevlüt Mehmet Yağız ve ilgili kurum amirleri katıldı.”denildi.

