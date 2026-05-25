Başkan Altay'dan bayram tebriği

Başkan Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini en güçlü şekilde hissettiğimiz mübarek Kurban Bayramı’na yeniden kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyoruz.

Kurban Bayramı yardımlaşmanın, dayanışmanın ve gönül birliğinin güç kazandığı müstesna günlerdir. Bu günlerde uzanan her yardım eli, paylaşılan her lokma ve edilen her dua; gönüller arasındaki bağı kuvvetlendiren manevi bir değere dönüşmektedir. Rabbim, manevi duyguların kuvvet kazandığı bu mübarek günlerde gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket ve tüm İslam alemine birlik ve dirlik nasip eylesin. Gazze’den Doğu Türkistan’a, Arakan’dan dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara huzur, emniyet ve zafer ihsan eylesin.

Bayramda çocukları mutlu sevindirmeyi, büyüklerimizi ziyaretle mutlu etmeyi, sılayı rahimi ve zor durumda olan kardeşlerimizi gözetmeyi unutmayalım. Bu mübarek günlerde hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan herkesin ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyor; haclarının mebrur olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Yüce Allah kestiğimiz kurbanları ve yaptığımız ibadetleri kabul, dualarımızı makbul eylesin. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”